Testspiel des VfB Stuttgart: Hier kann man das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach verfolgen

An diesem Mittwochabend testet der VfB Stuttgart beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach – die Partie im Fautenhau wird live übertragen.

Der VfB Stuttgart ist auch in der Länderspielpause in dieser Woche im Einsatz. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bestreitet an diesem Mittwochabend ein Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß im Fautenhau ist um 18:30 Uhr. Tickets gibt es noch über den Kartenshop der SG Sonnenhof – weiterführende Links dazu unter https://www.sg94.de/.

Unserer Redaktion bietet wie gewohnt einen Liveticker zum Spiel an.

Die Partie wird obendrein vom Bezahlsender Sky von 18.15 Uhr an live übertragen – sowohl auf den normalen Kanälen als auch über einen kostenlosen Livestream über den YouTube-Kanal des Senders.

Im Kader des VfB Stuttgart werden zahlreiche Nationalspieler fehlen, darunter auch der marokkanische Neuzugang Bilal El Khannouss. Der zweite kürzlich verpflichtete Offensivmann Badredine Bouanani könnte dagegen seine erste Partie für die Weiß-Roten bestreiten.