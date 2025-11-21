Tests für Viertklässler in BW: Wann bekommen Eltern die Ergebnisse von Kompass 4 und wie geht es dann weiter?

Etwa 100 000 Kinder haben in dieser Woche Kompass 4 geschrieben. Wie erfahren Eltern, wie ihr Nachwuchs abgeschnitten hat? Und welchen Stellenwert haben die Tests?
Wenn es um Schulthemen geht, sind die Eltern oft viel hippeliger als die Kinder. Während die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. November, ihre Kompass-4-Tests geschrieben haben und jetzt wahrscheinlich erst einmal nichts mehr davon wissen wollen, warten Mamas und Papas gespannt auf die Ergebnisse.