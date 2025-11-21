Tests für Viertklässler in BW: Wann bekommen Eltern die Ergebnisse von Kompass 4 und wie geht es dann weiter?

Etwa 100 000 Kinder haben in dieser Woche Kompass 4 geschrieben. Wie erfahren Eltern, wie ihr Nachwuchs abgeschnitten hat? Und welchen Stellenwert haben die Tests?

Wenn es um Schulthemen geht, sind die Eltern oft viel hippeliger als die Kinder. Während die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. November, ihre Kompass-4-Tests geschrieben haben und jetzt wahrscheinlich erst einmal nichts mehr davon wissen wollen, warten Mamas und Papas gespannt auf die Ergebnisse.

Die bekommen sie aber erst im Dezember oder gar erst im Januar. Dann nämlich stehen die Informations- und Beratungsgespräche mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern an. In diesen geht es darum, an welche weiterführende Schulart ihr Kind nach der vierten Klasse wechseln sollte. In diesen werden auch die Kompass-4-Tests thematisiert und die Ergebnisse auf einem Formblatt an die Eltern herausgegeben. Auf diesem werden auch das Gesamtergebnis und die zugeordnete Niveaustufe vermerkt, so dass die Rückmeldung leichter verständlich ist. Es gibt:

das grundlegende Niveau (G-Niveau), das der Werkrealschule entspricht

das mittlere Niveau (M-Niveau), das der Realschule entspricht

das erweiterte Niveau (E-Niveau), das dem Gymnasium entspricht.

Die Kompass-4-Arbeiten verbleiben in der Schule, jedoch können die Eltern auf Wunsch eine kostenpflichtige Kopie erhalten oder selber ein Foto davon machen.

Die Grundschüler erhalten die Ergebnisse von Kompass 4 erst im Dezember oder im Januar. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Grundschulempfehlung gibt es erst im Februar

Die sogenannte „Rückmeldung für den weiteren Bildungsweg“, allgemein als Grundschulempfehlung bekannt, bekommen die Kinder mit den Halbjahresinformationen Mitte Februar ausgehändigt. Für die Anmeldung am Gymnasium braucht es neben dem Elternwillen entweder ein Kompass-4-Ergebnis auf E-Niveau oder die Empfehlung der Lehrkräfte für das Gymnasium. Liegt beides nicht vor, kann das Kind noch den Potenzialtest absolvieren, eine Art Aufnahmeprüfung am Gymnasium.

Die Termine für die Anmeldung zum Potenzialtest im Schuljahr 2025/2026 sind:

am Samstag, 7. Februar 2026 sowie

von Montag bis Mittwoch 9. bis 11. Februar 2026

Der Potenzialtest selbst findet am Dienstag, 24. Februar 2026, am zuständigen Gymnasium statt. Der Nachtermin ist am Dienstag, 3. März 2026.