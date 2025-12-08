Tests für Viertklässler in BW: Kompass 4 – das waren die Aufgaben in Mathe in diesem Jahr
Mitte November haben alle Viertklässler in Baden-Württemberg die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch geschrieben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Im November mussten alle Viertklässler im Land Kompass 4 schreiben. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium darf. Was in diesem Jahr gefragt war.

Eltern, Lehrkräfte und nicht zuletzt die Kinder selbst haben die diesjährigen Kompass-4-Tests mit großer Spannung erwartet. Mitte November mussten alle Viertklässlerinnen und Viertklässler an den neuen Kompetenzmessungen teilnehmen. Das Kultusministerium hatte diese im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.

 

Denn die neue verbindliche Grundschulempfehlung beinhaltet drei Komponenten:

  • die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz, insbesondere auf Basis der Noten
  • die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch
  • den Elternwillen

Nur wenn zwei der drei Komponenten für das Gymnasium sprechen, kann das Kind dort angemeldet werden. Bekommt ein Kind keine Gymnasialempfehlung und will oder soll es dennoch den direkten Weg zum Abitur einschlagen, kann es den Potenzialtest absolvieren, eine Art Aufnahmeprüfung am Gymnasium. Der Termin ist im Februar, der Nachholtermin ist im März.

Im vergangenen Jahr waren die Kompass-4-Tests denkbar schlecht ausgefallen. In Mathe erreichten nur sechs Prozent der Kinder das gymnasiale Niveau, in Deutsch waren es immerhin 27 Prozent. Daraufhin versprach Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), noch einmal nachzubessern. Was in diesem Jahr anders war, steht in diesem Text.

War der Test diesmal zu leicht?

Darüber, dass Kompass 4 diesmal einfacher war, sind sich Lehrkräfte einig. Es gab aber auch schon erste kritische Stimmen, die behaupteten, der Test sei diesmal zu leicht gewesen. Inzwischen hat das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), welches die Tests im Auftrag des Kultusministeriums entwickelt hat, die Aufgaben auf seiner Internetseite veröffentlicht. Den vollständigen Mathe-Test finden Sie in einer anschaulich bearbeiteten Form in unserer Bildergalerie. Die Viertklässler hatten 45 Minuten Zeit. Los geht’s!

 