Testphase startet im Januar: Malaysia will soziale Medien für Unter-16-Jährige regulieren

Malaysia will Jugendliche im Netz besser schützen - und startet nach Australien ab 2026 ein eigenes Programm. Neue Regeln und Alterskontrollen werden zunächst in einer Testphase erprobt.
Kuala Lumpur - Nach Australien plant auch Malaysia schärfere Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Anders als Canberra setzt die Regierung in Kuala Lumpur jedoch nicht auf ein pauschales Verbot, sondern auf strengere Alterskontrollen und technische Schutzmaßnahmen, die zunächst in einer Testphase erprobt werden sollen, wie die Nachrichtenagentur Bernama unter Berufung auf die Regierung berichtete.