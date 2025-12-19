In einem Testlauf wird auf dem Parkplatz der Stadthalle in Leonberg ein neues System ausprobiert. Nach dem Testlauf wird entschieden, ob es eingeführt wird.
Auf dem Parkplatz der Stadthalle Leonberg in der Römerstraße stehen Veränderungen an: An diesem Montag, 22. Dezember, startet dort ein Pilotprojekt für ein modernes Parksystem des Anbieters BetterPark. „Ziel ist es, den Parkvorgang für Besucherinnen und Besucher komfortabler, schneller und effizienter zu gestalten“, schreibt Kelly Leaning, Marketing-Managerin für die Stadthalle.