Derselbe Einkaufswagen wie schon ein und drei Jahre zuvor – allerdings mit erheblich veränderten Kosten.

Die hohe Inflation bringt viele Menschen in Schwierigkeiten. Auch unverzichtbare Dinge wie Lebensmittel sind angeblich viel teurer geworden. Doch stimmt das? Wir haben den Vergleich gemacht.









Man kann die Sache mit Galgenhumor nehmen. „Immerhin sind die Einkaufswagen nicht teurer geworden. Man steckt immer noch dieselben Münzen rein wie früher. Aber Drei-Euro-Stücke gibt’s ja auch nicht“, sagt ein Mann, angesprochen auf die hohe Inflation, augenzwinkernd am Supermarkteingang. Na immerhin etwas. Bei allem, was darüber hinaus geht, ist die einhellige Meinung klar: Alles ist viel teurer geworden. Auch das, was unverzichtbar ist, also Lebensmittel.