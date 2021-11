Jugendliche kommen zu leicht an Alkohol und Co.

1 In 14 Läden in Ludwigsburg haben Jugendliche Waren gekauft, die eigentlich nicht für sie bestimmt sind. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Polizei hat in Ludwigsburg insgesamt 21 Läden überprüft. Die Bilanz fällt nicht gut aus. Mehrere Besitzer müssen mit Anzeigen rechnen.















Ludwigsburg - Jugendliche kommen in Ludwigsburg offenbar viel zu leicht an Tabak, Alkohol und jugendgefährdende Medien. Diese Bilanz zieht die Polizei nach mehreren Testkäufen am Donnerstag. Die Beamten hatten zwei jugendliche Auszubildende der Stadtverwaltung losgeschickt und insgesamt 21 Läden, zwölf davon in der Innenstadt, überprüft. In 14 der überprüften Verkaufsstellen bekamen die Jugendlichen problemlos entsprechende Waren. In zwei Fällen sogar nachdem sie den verlangten Ausweis vorgelegt hatten.

Eine Verkäuferin in der Innenstadt sei erst am Vortag von ihrem Chef in das Jugendschutzgesetz eingewiesen worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Alle Ladenbesitzer, in deren Läden gegen die Regeln verstoßen wurde, werden angezeigt. Außerdem droht ihnen ein Bußgeld.