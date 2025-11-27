Solide Kost, bezahlbare Preise: Das Barbu Burger-House in Remshalden ist nicht nur wegen seiner Fußballübertragungen beim Publikum beliebt.
Mit kulinarischen Konzepten ist es ja oft so eine Sache. Die einen schwören auf gastronomischen Hochgenuss, kreative Küche mit exklusiven Produkten, High-End-Fine-Dining auf Gourmet-Niveau. Den anderen ist es fast lieber, wenn die Speisekarte auch zum Geldbeutel passt – und das Essen vielleicht kein absolutes Geschmackserlebnis darstellt, aber dennoch in einer akzeptablen Qualität auf den Teller kommt.