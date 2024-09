Test von Maissorten in Alfdorf: Die richtige Wahl einer eigentlich unkomplizierten Pflanze

Rosenkohl aus Kernen Die weiße Fliege macht dem Kohl zu schaffen

In unserer Serie „Rekordverdächtig“ stellen wir Orte in der Region Stuttgart vor, die auf besondere Weise herausragend sind: Rommelshausen gilt als Hochburg des Rosenkohls. Das Anbaugebiet in Kernens Teilort gehört zu den Top 5 in der Republik. Doch der Platz ist in Gefahr