Test für Viertklässler in BW: Kompass 4 in Deutsch – das waren die Aufgaben in diesem Schuljahr

Kann das Kind aufs Gymnasium oder nicht? Die Kompass-4-Tests sollen bei der Entscheidung helfen. Das mussten die Kinder in diesem Schuljahr in Deutsch können.

Wie wird Kaugummi eigentlich hergestellt? Um diese Frage ging es bei dem Text, den die Viertklässlerinnen und Viertklässler in diesem Schuljahr beim Kompass-4-Test in Deutsch bearbeiten mussten. Im ersten Teil der Kompetenzmessung galt es, den Text zu lesen, zu verstehen und viele Fragen dazu zu beantworten. Im zweiten Teil ging es dann unter anderem um Wortfamilien und Rechtschreibstrategien, Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung bei wörtlicher Rede und Zeitformen.

Die Landesregierung hatte die Tests in Mathe und Deutsch im vergangenen Schuljahr eingeführt. Alle Viertklässlerinnen und Viertklässler müssen verpflichtend daran teilnehmen. In diesem Jahr waren die Termine im November. So vielen die Tests aus:

In Deutsch erreichten

31 Prozent das grundlegende Niveau

41 Prozent das mittlere Niveau

28 Prozent das erweiterte Niveau

In Mathe fiel Kompass 4 minimal schlechter aus:

34 Prozent erreichten das grundlegende Niveau

40 Prozent das mittlere Niveau

26 Prozent das erweiterte Niveau

Hintergrund ist die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und die Einführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung. Die Kompass-4-Tests sollen nach den Worten von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) eine zusätzliche Möglichkeit bieten, den direkten Weg zum Abitur einzuschlagen. Denn eine Gymnasialempfehlung gibt es nur noch, wenn:

entweder die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz eine Eignung fürs Gymnasium feststellt oder

das Kind in den Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch das gymnasiale Niveau erreicht.

Die Premiere der Tests im Schuljahr 2024/2025 fiel denkbar schlecht aus. Insbesondere bei Mathe sollte daraufhin noch einmal nachgebessert werden. Die meisten der Grundschullehrkräfte sind sich einig, dass der Test in diesem Jahr tatsächlich einfacher war. Einige kritische Stimmen meinen sogar, dass er zu einfach war. Das Institut für Bildungsanalysen (IBBW) hat die Aufgaben inzwischen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Unsere Redaktion hat den Test aufbereitet, der vollständige Mathe-Kompass 2025 ist hier zu finden.

Deutsch fällt vielen Kindern leichter und war im vergangenen Jahr auch deutlich besser ausgefallen. Wie schon 2024 standen bei dem Kompass-Test vor allem das Leseverstehen, aber auch Rechtschreibung und Grammatik im Fokus. Für den gesamten Test hatten die Kinder 45 Minuten Zeit. Auch diesen Test hat das IBBW veröffentlicht. Alle Aufgaben aus dem Bereich „Sprache untersuchen“ sind in unserer Bildergalerie zu finden. Wie gut hätten Sie bei dem Test abgeschnitten?