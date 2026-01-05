Test für Viertklässler in BW: Kompass 4 in Deutsch – das waren die Aufgaben in diesem Schuljahr

Kann das Kind aufs Gymnasium oder nicht? Die Kompass-4-Tests sollen bei der Entscheidung helfen. Das mussten die Kinder in diesem Schuljahr in Deutsch können.
Wie wird Kaugummi eigentlich hergestellt? Um diese Frage ging es bei dem Text, den die Viertklässlerinnen und Viertklässler in diesem Schuljahr beim Kompass-4-Test in Deutsch bearbeiten mussten. Im ersten Teil der Kompetenzmessung galt es, den Text zu lesen, zu verstehen und viele Fragen dazu zu beantworten. Im zweiten Teil ging es dann unter anderem um Wortfamilien und Rechtschreibstrategien, Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung bei wörtlicher Rede und Zeitformen.