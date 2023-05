1 Markentabs schneiden im neuen Geschirrspültab-Test schlechter ab als Eigenmarken von beispielsweise Lidl oder Rossmann. Foto: Adobe Stock/Tomas Skopal

Im aktuellen Geschirrspültab-Test der Stiftung Warentest schneiden günstige Produkte deutlich besser ab als Markenspülmittel. Manche Mittel schädigen sogar das Geschirr. Worauf Verbraucher achten sollten.









Berlin - Ohne Speisereste, dafür blitzeblank und ohne Wasser- und Kalkflecken: So sollen Geschirr, Gläser und Besteck aus der Spülmaschine kommen. Dosierfach auf, Tab rein, Klappe zu, Maschine an – einfacher geht es nicht, zumindest wenn man den Versprechungen der Hersteller glaubt. Aber welches Spülmittel verwendet man am besten, damit am Ende auch wirklich ein gutes Ergebnis dabei herauskommt? Dieser Frage sind die Experten der Stiftung Warentest für die aktuelle Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“ nachgegangen und haben 13 unterschiedliche Tabs miteinander verglichen – vom Discounter-Produkt bis zum Markenspülmittel. Und das Ergebnis ist durchaus überraschend, denn die besonders günstigen Tabs hatten die Nase vorn, während die Markenprodukte schlecht abschnitten.