Test beim Leonberger Pferdemarkt: So weit kommt eine Familie auf dem Rummel mit 50 Euro

Pferdemarkt in Leonberg heißt auch Rummel-Zeit. Wer aufs Geld schauen muss, stößt hier aber schnell an seine Grenzen.
Für viele Kinder in und um Leonberg ist der Leonberger Pferdemarkt das Highlight im ganzen Jahr. Vor allem wegen des Vergnügungsparks in der Steinstraße, dem Rummel. Doch wie überall haben auch hier die Preise in den vergangenen Jahren angezogen. Schließlich müssen die Schausteller mehr für Strom, Sprit und Lebensmittel ausgeben. Wir haben den Test gemacht: Wie weit kommt eine vierköpfige Familie auf dem Rummel mit 50 Euro?