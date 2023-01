1 Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo sind nach der Dschungelprüfung an Tag drei der Show. Foto: dpa/RTL/Stefan Thoyah

Tessa Bergmeier ist raus – und kann es offenbar kaum erwarten, das Dschungelcamp hinter sich zu lassen. Vermutlich wird sie dort auch niemand so richtig vermissen.















Hat sich schon jemals in der langen Geschichte des RTL-Dschungelcamps jemand so gefreut, dass er abgewählt wurde? „Oh, Gott sei Dank!“, rief Tessa Bergmeier in der Folge am Sonntagabend freudestrahlend, als die Entscheidung verkündet wurde, dass sie das Camp verlassen muss. Die 33-Jährige bekam die wenigsten Zuschauerstimmen – und nahm es gelassen: „Ich bin nicht traurig, aber ich drücke euch gern alle noch mal.“

Im australischen Dschungel war das Model in den vergangenen Tagen vor allem durch Streitereien mit ihren Mitcampern aufgefallen. Besonders mit der Reality-Darstellerin Cecilia Asoro geriet Tessa immer wieder aneinander.

Vor allem die Dschungelprüfungen waren der Veganerin ein Graus: Tessa verweigerte dort nicht nur den Verzehr von Fleischgerichten, sondern sorgte sich auch besonders intensiv um das Wohlergehen der lebenden Krabbeltiere. Weniger groß war ihre Sorge für ihre Mitbewohner: Meist ergatterte sie nur wenige Sterne für das Camp – was die Laune der anderen nicht eben verbesserte.