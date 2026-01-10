Es gibt neue Details zu den brennenden Tesla-Wagen in Holzgerlingen. Das Landesamt für Verfassungsschutz deckt die Verbindung zu einer bundesweiten linksextremistischen Serie auf.
Erst Holzgerlingen, dann Berlin: Als im vergangenen Jahr beim Auslieferungszentrum des Autoherstellers Tesla in Holzgerlingen mehrere Neuwagen lichterloh brannten, schaltete sich der Staatsschutz ein. Nun stellt sich laut dem Landesamt für Verfassungsschutz heraus, dass die Brandstiftung in Holzgerlingen wohl Teil einer Reihe linksextremistischer Sabotageaktionen der Kampagne „Switch off – the system of destruction“ war – ebenso wie der mutmaßliche Anschlag auf das Berliner Stromnetz.