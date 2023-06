1 Auch die ukrainische Botschaft in Madrid erhielt Briefbomben. Foto: dpa/Luján

Der Tesla-Händler ist auf Anhieb gar nicht leicht zu finden. In direkter Nachbarschaft zu einem Hotel stehen einige neue Wagen an der Sindelfinger Neckarstraße – doch von einem pompösen Gebäude, das man erwarten könnte, ist nichts zu sehen. Nicht einmal ein glänzender Verkaufsraum empfängt mögliche Kunden, sondern nur ein schlichtes Bürogebäude mit Klingel. Von hier aus sollen in letzter Zeit verdächtige Päckchen an ukrainische Botschaften in ganz Europa verschickt worden sein?