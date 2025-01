Tesla-Fan wendet sich ab: Pforzheimer verkauft Anti-Elon-Musk-Sticker – mit weltweitem Erfolg

1 Patrik Schneider ist enttäuscht von Tesla-Chef Elon Musk – und zeigt seine Haltung auf seinem Auto. Foto: Andre Krieger/Sons of Battery

„Ich habe das Auto gekauft, bevor Elon verrückt wurde“ – mit dieser und anderen wenig schmeichelnden Aussagen setzt Unternehmer Patrik Schneider ein Zeichen gegen den Chef des amerikanischen E-Autoherstellers. Zurzeit ist die Nachfrage riesig.











Es klingt etwas paradox: Patrik Schneider schwärmt von seinem Tesla in den höchsten Tönen. Das Auto sei für ihn „Spitzenklasse“ und „so viel besser als andere, vor allem deutsche Fabrikate“. Und obwohl er das Auto uneingeschränkt empfehlen würde, so kommt es für den 40-jährigen Unternehmer aus Pforzheim nicht mehr infrage, seinen Leasing-Vertrag zu verlängern. Das Problem ist nicht das Auto, sondern der Tesla-Chef selbst. Seit sich Elon Musk, der untrennbar mit der Marke verbunden ist, an die Seite des US-Präsidenten Donald Trump gestellt hat, ist er in der Gunst von Schneider gefallen. Deshalb fing er an, Anti-Elon-Musk-Sticker zu produzieren und zu verkaufen. Und das nach eigenen Angaben mit Erfolg.