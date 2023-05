1 Tesla-Chef Elon Musk nutzt Twitter als seine Plattform. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Begeisterte Tesla-Käufer machten Elon Musk steinreich. Was er mit dem Geld anfängt, ist beschämend, meint Klaus Köster.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Lange Jahre war Tesla die unangefochtene Nummer eins unter den E-Autoherstellern. Nun aber könnte dem Unternehmen der eigene Erfolg zur Last werden, denn immer mehr Hersteller haben die Verfolgung aufgenommen. In China machen dem Elektropionier Anbieter wie Nio und BYD das Leben schwer, in Europa und den USA haben sich Mercedes und Porsche zu ernsthaften Herausforderern entwickelt. Nun versucht man, mit Werbekampagnen gegenzuhalten.