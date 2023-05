1 Mögliches Angriffsziel: Die Istanbuler Kirche St. Stefan Foto: dpa/Merey

Die Terrororganisation plante offenbar Angriffe auf westliche Botschaften, Kirchen und Synagogen. Die türkische Polizei nimmt 15 Verdächtige fest.









Der Islamische Staat (IS) plante offenbar Anschläge auf westliche Konsulate sowie Kirchen und Synagogen in Istanbul. Die Polizei in der türkischen Metropole nahm jetzt 15 Verdächtige fest, die vom IS-Ableger in Afghanistan den Befehl für die Anschläge erhalten haben sollen.