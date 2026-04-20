Terrorvorwürfe: Russischer Geheimdienst meldet Festnahme einer Deutschen

1 Der FSB hat nach eigenen Angaben eine Deutsche festgenommen, die einen Bombenanschlag in Russland geplant haben soll. (Symbolbild) Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/dpa

Moskau wirft ukrainischen Geheimdiensten immer wieder vor, Anschläge in Russland zu planen und auszuführen. Jetzt meldet der FSB die Festnahme einer Deutschen – und erhebt schwere Vorwürfe.











Link kopiert



Moskau - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben eine deutsche Staatsbürgerin wegen Terrorverdachts festgenommen. Die 1969 geborene Frau soll versucht haben, im Auftrag ukrainischer Geheimdienste in der Stadt Pjatigorsk in der Region Stawropol im Nordkaukasus einen Terroranschlag auszuführen. Ziel seine eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen, teilte der FSB nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit.