Terrorverdacht: Russischer Geheimdienst meldet Festnahme einer Deutschen

Moskau wirft ukrainischen Geheimdiensten regelmäßig Anschläge in Russland vor. Nun meldet der FSB die Festnahme einer Deutschen – und erhebt schwere Vorwürfe.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben eine deutsche Staatsbürgerin wegen Terrorverdachts festgenommen. Die 1969 geborene Frau soll versucht haben, im Auftrag ukrainischer Geheimdienste in der Stadt Pjatigorsk in der Region Stawropol im Nordkaukasus einen Terroranschlag auszuführen. Ziel sei eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen, teilte der FSB mit. Von unabhängiger Seite überprüfbar sind die Vorwürfe nicht.