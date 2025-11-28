Terrorschutz: Poller werden im Minutentakt neben Weihnachtsmarkt bewegt

Schwere Poller werden für jede Tram am Augsburger Christkindlesmarkt verschoben – ein Kraftakt, der Sicherheit und Weihnachtsstimmung vereinen soll. Was steckt hinter dem aufwendigen Vorgehen?
Augsburg - Viele Weihnachtsmärkte werden mit Sperren oder Pollern geschützt. In Augsburg mit viel Aufwand: Zum Schutz des Christkindlesmarkts gegen Anschläge mit Autos werden Sicherheitsleute bis Heiligabend tausendfach schwere Poller hin und her bewegen müssen. Die Stadt sperrt mit den Pollern die Zufahrten zu dem beliebten Weihnachtsmarkt ab.