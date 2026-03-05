Terrorprozess: Letzte Verteidigungswelle in Hamburg vor Gericht

Sie sind jung, radikal und laut Anklage Terroristen. Sieben mutmaßliche Mitglieder und ein mutmaßlicher Unterstützer der rechtsextremen «Letzten Verteidigungswelle» stehen in Hamburg vor Gericht.
Hamburg - Vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg hat am Vormittag der Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder beziehungsweise einen Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" begonnen. Der Auftakt verzögerte sich um gut eine halbe Stunde, da die strengen Sicherheitskontrollen am Eingang des Gerichtsgebäudes viel Zeit in Anspruch nahmen.