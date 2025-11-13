Zehn Jahre ist die Terrornacht vom 13. November in Paris mit 130 Toten her. Wie sieht islamistischer Terrorismus in Europa heute aus? Von jungen Verdächtigen, Messern und geografischen Verschiebungen.
Paris - Es war ein Schock für Frankreich und ganz Europa: Am 13. November 2015 töteten Islamisten innerhalb weniger Stunden 130 Menschen im Großraum Paris und verletzten 350 weitere. Im Konzertsaal "Bataclan" richteten sie ein Blutbad an, in Bars und Restaurants verbreiteten sie Angst und Schrecken. Zehn Jahre später sitzen die Anschläge, die die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte, Frankreich noch immer in den Knochen; die Terrorgefahr bleibt präsent. Doch das Gesicht des islamistischen Terrorismus in West- und Zentraleuropa hat sich seitdem stark verändert. Ein Überblick: