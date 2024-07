Terrorismus: Slowakei: Fico-Attentat wird als Terrorakt eingestuft

1 Kurz vor dem Attentat auf ihn leitete Fico eine Regierungssitzung. (Archivbild) Foto: Radovan Stoklasa/TASR/dpa

Bei einem Attentat wird der slowakische Ministerpräsident lebensgefährlich verletzt. Dem Attentäter droht nun lebenslange Haft.











Link kopiert



Bratislava - Das am 15. Mai auf Ministerpräsident Robert Fico verübte Attentat gilt in der Slowakei nun als terroristische Tat statt nur als Mordversuch. Diese geänderte Einstufung durch die Justiz gab Generalstaatsanwalt Maros Zilinka am Donnerstag bekannt. Damit droht dem Attentäter eine lebenslange Gefängnisstrafe und auch das öffentliche Gutheißen der Tat kann mit Gefängnis bestraft werden.