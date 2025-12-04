Emotionale Szenen im Prozess gegen eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin: Bei der Zeugenaussage von Beate Zschäpe reagiert die Tochter eines Opfers.
Dresden - Im Prozess gegen eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden hat die Aussage von Beate Zschäpe zu einer emotionalen Reaktion einer Tochter eines NSU-Opfers geführt. "Sag die Wahrheit! Du bist verantwortlich, dass mein Vater nicht mehr lebt!", rief die Frau in Richtung der NSU-Terroristin. Justizbeamte führten sie daraufhin aus dem Saal, die Verhandlung wurde unterbrochen.