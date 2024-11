Terrorismus in Deutschland: Laut Behörden 24 islamistische motivierte Anschläge verhindert

1 Nach Polizeiangaben konnten viele Terroranschläge in Deutschland vereitelt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Deutschland sind nach Angaben des Behörden bislang 24 islamistisch motivierte Anschläge verhindert worden. Das berichteten das Bundesinnenministerium in Berlin und das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden anlässlich eines Festakts zum 20. Jahrestags der Gründung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums (GTAZ) in Berlin am Montag. Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus in Deutschland sei „anhaltend hoch“.