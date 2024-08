Terrorismus: CIA: Zehntausende Tote bei Swift-Konzert in Wien verhindert

CIA: Zehntausende Tote bei Swift-Konzert in Wien verhindert

Wien - Terroristen wollten nach Angaben des US-Geheimdienstes CIA bei einem Taylor-Swift-Konzert in Wien Zehntausende Menschen töten. Das sagte der stellvertretende CIA-Direktor David S. Cohen auf einem Geheimdienstgipfel in Washington. Zuvor berichtete die "New York Times" darüber. "Sie hatten vor, eine große Zahl, Zehntausende von Menschen, auf diesem Konzert zu töten", sagte Cohen. Er bestätigte, dass die CIA den österreichischen Behörden Hinweise auf die Terrorpläne gegeben hatte.