Terrorismus: Bundesanwaltschaft klagt Sächsische Separatisten an

1 Verdächtige werden zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. (Archivbild) Foto: Rene Priebe/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche militante Neonazi-Gruppe wegen Terrorverdachts angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft den selbst ernannten "Sächsischen Separatisten" unter anderem vor, Mitglieder beziehungsweise Rädelsführer einer rechtsextremistischen, terroristischen Vereinigung gewesen zu sein.











