Terrorismus: Autobombe explodiert in Mogadischu während EM-Finale

Autobombe explodiert in Mogadischu während EM-Finale

1 Mitglieder der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab. (Archivbild) Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Sie wollten das EM-Finale sehen - da explodiert eine Bombe. Elf Menschen sterben. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen.











Mogadischu - Während der Übertragung des EM-Finales ist vor einem Café in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eine Autobombe explodiert. Mindestens elf Menschen kamen ums Leben, dutzende Besucher des stark besuchten Lokals wurden nach Angaben eines Polizeisprechers verletzt. In dem Café brach Panik aus. Unter den Todesopfern sind auch fünf Menschen, die an dem Lokal vorbeifuhren, als das davor stehende Auto explodierte, hieß es weiter.