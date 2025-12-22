1 Laut der Polizei in Australien haben die Attentäter vom Bondi Beach für den Anschlag trainiert. Foto: James Ross/AAP/dpa

Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney werden weitere Erkenntnisse der Polizei bekannt. Demnach hatten die Täter für den Anschlag geübt.











Link kopiert



Sydney - Die beiden Täter des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney haben nach Erkenntnissen der Ermittler die Tat über Monate hinweg akribisch geplant. Der Vater und sein Sohn hätten in einer ländlichen Region in Australien mit ihren Waffen geübt. Das geht aus zur Veröffentlichung freigegebenen Gerichtsunterlagen der Polizei hervor, über die örtliche Medien berichteten. Die beiden hatten am Sonntag vor einer Woche während eines jüdischen Festes 15 Menschen getötet. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit schweren Schusswunden ins Krankenhaus gebracht.