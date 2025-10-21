Terrorangriff der Hamas: Netanjahu drückt sich vor seiner Verantwortung

In Israel werden die Stimmen wieder lauter, das Massaker vom 7. Oktober 2023 politisch wie gesellschaftlich aufzuarbeiten.
Einen Moment lang hielten vergangene Woche viele inne: als im ägyptischen Scharm el-Scheich mit Sekt und Hofzeremoniell bejubelt wurde, was Israelis und Palästinensern Frieden bringen sollte – und dann nicht einmal ein Woche Bestand hatte. Die Menschen in Israel hatten gehofft, dass der sie seit zwei Jahren erdrückende Schmerz so etwas wie eine Beruhigung erführe. Vom Verkäufer bis zur Ärztin, von der Polizistin bis zum Soldaten – in allen hatte die Frage genagt, wer oder was hat den blutigen Überfall der Hamas-Terroristen auf das Land am 7. Oktober 2023 ermöglicht?