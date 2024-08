Terror: Islamischer Staat profitiert vom Gaza-Krieg

1 Irakische Sicherheitskräfte vor beschlagnahmten IS-Waffen. Foto: picture alliance/dpa/Ameer Al Mohammedawi

Je länger der Krieg dauert, desto stärker werden die Extremisten in Irak und Syrien. Sie haben seit Jahresbeginn bereits mehr als 600 Menschen getötet.











Obwohl er sich aus dem Konflikt heraushält, profitiert der Islamische Staat (IS) vom Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Je länger der Krieg dauert, desto stärker werden die IS-Extremisten in Irak und Syrien. Sie verüben mehr Anschläge und können mehr Kämpfer anwerben als im vergangenen Jahr. Der UN-Syrienbeauftragte Geir Peddersen sagte vor dem Sicherheitsrat in New York, gegen die wachsende Terror-Gefahr in dem Bürgerkriegsland müsse die Welt zusammenstehen. Davon ist jedoch nichts zu sehen.