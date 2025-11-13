Terror in Paris 2015: Was bleibt vom europäischen 9/11?

Am 13. November 2015 erschütterte eine beispiellose Terrornacht die Stadt Paris - und mit ihr ganz Europa. Zehn Jahre später erinnern sich Beteiligte an die Stunden zwischen Angst und Zusammenhalt. Wie hat die Nacht von Paris das Leben verändert?
Ein milder Novemberabend in Paris. In den Bars der Amüsierviertel klingen die Gläser. Im Stade de France ist alles angerichtet für einen hochklassigen Fußballabend. Und in einer Konzerthalle im Zentrum rocken Metal-Fans zu den Riffs ihrer Lieblingsband. Dann kippt alles - und der Terror färbt die Stadt an der Seine blutrot. Der Rückblick zeichnet die Ereignisse des 13. November 2015 nach. Wie hat der Terror-Abend von Paris unsere Welt verändert? Und: Bewahrte der türkische Präsident Erdogan Ex-Bundestrainer Joachim Löw und sein Team tatsächlich vor einer Katastrophe?