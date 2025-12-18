Terror in Australien: Tatort-Absperrungen am Bondi Beach entfernt

Nach dem Anschlag am Bondi Beach trauert Sydney um die Opfer - und versucht doch allmählich die Rückkehr zur Normalität. Weite Teile des berühmten Strandareals sind jetzt wieder öffentlich zugänglich.
Sydney - Vier Tage nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney ist der Tatort größtenteils wieder für die Öffentlichkeit freigegeben worden. So wurde unter anderem die Fußgängerbrücke wiedereröffnet, von der aus die Terroristen am Sonntag bei einem der schwersten Gewaltverbrechen in der Geschichte des Landes ihre Opfer erschossen hatten.