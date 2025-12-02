Terrence Boyd: Waldhof-Stürmer beendet Profi-Karriere

1 Terrence Boyd beendet seine Karriere. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Terrence Boyd hat beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim sein Karriereende als Profifußballer nach dieser Saison erklärt. Er wird bei den Kurpfälzern in den Trainer-Bereich wechseln.











Mittelstürmer Terrence Boyd vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wie die Kurpfälzer mitteilten, wird der 34-Jährige danach in Mannheim bleiben und Teil eines Trainerteams in der Waldhof-Jugend sein. Bei den Junioren sammelt er bereits seit der vergangenen Spielzeit Erfahrungen. Zudem soll der Deutschamerikaner das Stürmer-Training in der Drittliga-Mannschaft übernehmen und Talente auf ihrem Weg in den Profifußball unterstützen.