Was bedeutet Muttersein wirklich? Dieser Frage geht "Terra Xplore" am Muttertag nach. Schauspielerin und "Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder-Vennewald spricht mit Moderator Leon Windscheid über Druck, Nähe und ihre eigene Mutter.
Passend zum Muttertag wird im ZDF die Frage gestellt: Wie sehr prägen uns unsere Mütter wirklich? In der "Terra Xplore"-Folge "Ist Mama die Beste?" geht Psychologe und Moderator Leon Windscheid (37) dieser Frage nach - und trifft dabei unter anderem Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50), die seit knapp 20 Jahren in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" zu sehen und selbst dreifache Mutter ist. Die Sendung läuft am 10. Mai um 17:15 Uhr und ist in der ZDF-Mediathek ebenfalls abrufbar.