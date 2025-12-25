"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel ist für "Terra X" in die Arktis gereist und sieht sich das Leben im eisigen Winter an. Im Interview erzählt er von seiner Tour durch ein Eisbärengebiet, seinem ständigen Reisebegleiter und wie fasziniert er von der Kälte ist.
Für die Erfolgsserie "Die Bergretter" begibt sich Sebastian Ströbel (48) immer wieder in schwindelerregende wie auch eisige Höhen in den Bergen. Nun wagte sich der Schauspieler für "Terra X" in nördlichste Gefilde: die Arktis. In der zweiteiligen Dokumentation "Sebastian Ströbel - Meine Arktis" trifft er auf Einheimische und Forschende und sieht sich das Leben in einer der lebensfeindlichen Regionen der Erde an. Auch er selbst scheint sich eisigen Temperaturen bereits angepasst zu haben.