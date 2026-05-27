Terra Australis in Stuttgart: Vierter Koala in der Wilhelma verstorben

Traurige Nachricht: Das kleine Koala-Baby, das am 19. Juni 2025 geboren wurde, ist in der Wilhelma gestorben.
Schon wieder gibt es in der Australienwelt der Wilhelma einen Todesfall. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt, ist der derzeit einzige kleine Nachwuchs nicht mehr am Leben. „Unser Koala Jingeri ist bereits Ende vergangener Woche verstorben.“ Die genaue Todesursache werde derzeit noch untersucht. Bislang seien Entzündungen an Leber und Nieren festgestellt worden. Weitere Befunde stünden noch aus. Ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Todesfällen bei den Koalas sei derzeit nicht ersichtlich. Jingeri wurde im Juni 2025 geboren und war die Tochter von Koalaweibchen Auburn.