Terra Australis in der Wilhelma: Ergebnis der Obduktion von gestorbenem Koala ist da

Nach dem Tod des Koala-Jungtiers Jimbelung ist das Tier untersucht worden, um die genauen Gründe für sein Ableben herauszufinden. Das Ergebnis steht jetzt fest.
Nach dem Tod des Koala-Weibchens Jimbelung hat die Wilhelma eine Obduktion veranlasst. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann auf Nachfrage mitteilt, hat die Obduktion die ersten Vermutungen bestätigt: Das Koala-Weibchen Jimbelung ist am 13. August an einer Atemwegserkrankung gestorben. Es ist 14 Monate alt geworden und war in seinen letzten Lebenstagen aus therapeutischen Gründen viel hinter den Kulissen gewesen. Jimbelung war im Sommer vorigen Jahres zur Welt gekommen. Fast zeitgleich hatte Weibchen Scarborough Halbbruder Borobi zur Welt gebracht.