Terra Australis in der Wilhelma: Ergebnis der Obduktion von gestorbenem Koala ist da
Das Ergebnis der Obduktion von Koala-Jungtier Jimbelung steht nun fest. Foto: Wilhelma

Nach dem Tod des Koala-Jungtiers Jimbelung ist das Tier untersucht worden, um die genauen Gründe für sein Ableben herauszufinden. Das Ergebnis steht jetzt fest.

Nach dem Tod des Koala-Weibchens Jimbelung hat die Wilhelma eine Obduktion veranlasst. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann auf Nachfrage mitteilt, hat die Obduktion die ersten Vermutungen bestätigt: Das Koala-Weibchen Jimbelung ist am 13. August an einer Atemwegserkrankung gestorben. Es ist 14 Monate alt geworden und war in seinen letzten Lebenstagen aus therapeutischen Gründen viel hinter den Kulissen gewesen. Jimbelung war im Sommer vorigen Jahres zur Welt gekommen. Fast zeitgleich hatte Weibchen Scarborough Halbbruder Borobi zur Welt gebracht.

 

Jimbelung war von seiner Mutter Auburn schon völlig abgenabelt. Indes hatte sich in der Terra Australis weiterer Koala-Nachwuchs eingestellt: das Koala-Weibchen Auburn ist wieder Mutter geworden. Die Koala-Familie in der Terra Australis zählt nach wie vor zu den Publikumslieblingen. Im Sommer 2023 war die Australienwelt im umgebauten ehemaligen Menschenaffenhaus der Wilhelma eröffnet worden. Vier Koalas, zwei Männchen und zwei Weibchen waren aus Queensland in den Stuttgarter Zoo gebracht worden. Beide Weibchen, Auburn und Scarborough, waren von Aero schwanger geworden.

 