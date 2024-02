Terminverschiebung wegen der Fußball-EM: Hamburger Fischmarkt kommt bereits im Frühling nach Stuttgart

„Seeleute sind flexibel“, lassen die Veranstalter des Hamburger Fischmarktes wissen, „und hissen die Segel je nachdem, wie der Wind am günstigsten steht.“ Im Juni und Juli wirbelt die Fußball-Europameisterschaft den Terminkalender gehörig durcheinander. Ihr Wind bläst alle anderen weg. Auch die Jongs und Deerns aus dem hohen Norden ordnen sich unter und steuern bereits im Wonnemonat den Stuttgarter Karlsplatz an – andernfalls wäre ihr Gastspiel, das traditionell im Juli stattfindet, in diesem Jahr ausgefallen.

Ausnahmsweise lassen sich die Fischhändlerinnen und – händler diesmal in der Stuttgarter City bereits vom 23. Mai bis zum 2. Juni nieder – also dann, wenn auf dem Karlsplatz die Kastanien blühen. „Auf diese Weise wird der Fischmarkt vielleicht sogar noch ein bisschen schöner als sonst“, sagt Anne Rehberg von der Hamburg Events GmbH. Obendrein bekämen die Zeilen des schwäbischen Dichters Eduard Mörike „Frühling lässt sein blaues Band“ mit der frischen Brise von der Nordsee „noch einmal eine ganz neue Bedeutung“.

Der Schlossplatz und weitere Orte der City gehören vom 14. Juni bis 14. Juli der Fußball-EM zum Feiern, zum Schauen und zum Konsumieren. Auch das Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen rückt wegen der Fußballspiele nach vorne und findet vom 31. Mai bis zum 1. Juni statt. Die 30. Jazz Open hingegen beginnen erst am 18. Juli, wenn der Fußball-Euromeister also bereits feststeht. Durch die Terminverschiebung endet das Festival auf dem Schlossplatz erstmals an einem Montag: Zum Abschluss heizt Parov Stelar ein – wo er ist, ist Party.

Im Neckarpark geht es Schlag auf Schlag

Weitere Termine, die man sich merken sollte: Peter Maffay spielt am 15. und 16. Juli auf dem Cannstatter Wasen, wo AC/DC am 17. Juli folgen. Einen Tag nach dem EM-Finale geht es also Schlag auf Schlag in Stuttgart weiter. Pink schließlich singt am 19. Juli in der MHP-Arena, und am 21. Juli findet im Neckarpark der Stuttgart-Lauf ohne Halbmarathon statt.