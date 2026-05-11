Victoria Swarovski moderiert am kommenden Samstag den Eurovision Song Contest in Wien - und das geht an die Substanz. Die Woche ist minutiös getaktet, ein Lauf für den guten Zweck ist aber auch noch drin.
Victoria Swarovski steckt mitten in der intensivsten Woche ihres Jahres. Erst am Freitag stand die 32-Jährige noch für "Let's Dance" bei RTL auf der Bühne, wenig später war sie schon in Wien. Dort erwarteten sie direkt die ersten Interviews und Proben in der Wiener Stadthalle - der Spielstätte des Eurovision Song Contest 2026.