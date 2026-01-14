Nach fast vier Jahren feiert die K-Pop-Band BTS ein Comeback. Mit einem neuen Album gehen sie 2026 und 2027 auf ihre bislang größte Tour. So läuft ihre Reunion ab.
Fast vier Jahre lang herrschte Funkstille um die K-Pop-Band BTS. Die Mitglieder absolvierten der Reihe nach ihren Militär- bzw. Zivildienst in Südkorea. Jetzt steht ihr großes Comeback bevor. Anfang des Jahres enthüllten sie das Erscheinungsdatums des neuen Albums. Mit einer Welttournee feiern Jung Kook, Jimin, Suga, V, Jin, J-Hope und RM die Reunion im großen Stil.