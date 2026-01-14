Nach fast vier Jahren feiert die K-Pop-Band BTS ein Comeback. Mit einem neuen Album gehen sie 2026 und 2027 auf ihre bislang größte Tour. So läuft ihre Reunion ab.

Fast vier Jahre lang herrschte Funkstille um die K-Pop-Band BTS. Die Mitglieder absolvierten der Reihe nach ihren Militär- bzw. Zivildienst in Südkorea. Jetzt steht ihr großes Comeback bevor. Anfang des Jahres enthüllten sie das Erscheinungsdatums des neuen Albums. Mit einer Welttournee feiern Jung Kook, Jimin, Suga, V, Jin, J-Hope und RM die Reunion im großen Stil.

Bislang 79 Konzerte angekündigt 79 Termine kündigte die Band für 2026 und 2027 an. Ihre bislang größte Tour beginnt am 9. April in Goyang, Südkorea, und führt die Gruppe auch nach Nord- und Südamerika, Europa, Australien und in weitere asiatische Länder wie Thailand und Malaysia. Der letzte Auftritt ist bislang für den 14. März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila geplant. Auf der Website des Plattenlabels BigHit Music heißt es aber: "More to come". Demnach werden offenbar weitere Tourdaten veröffentlicht.

Für Deutschland sind bislang zwei Shows angesetzt: Am 11. und 12. Juli 2026 tritt die wohl bekannteste K-Pop-Band in der Allianz Arena in München auf. Der reguläre Vorverkauf startet der offiziellen Band-Website zufolge am 24. Januar. Für Army-Membership-Inhaber gibt es am Donnerstag, 22. Januar, ab 13 Uhr einen Presale. Dafür müssen sich Fans bis zum Montag, 19. Januar, um 0 Uhr registrieren.

So viel könnte die Band verdienen

Die Tour soll Berichten zufolge die größte Tour einer K-Pop-Band jemals werden. Nicht nur die Konzerte erwarten die Fans sehnsüchtig. Am 20. März 2026 erscheint ihr erstes Studioalbum seit sechs Jahren. Mit Album und Tour könnten BTS Einnahmen in Rekordhöhe erzielen. Schon im Dezember schätzte das Branchenmagazin "Billboard" die potenziellen Erlöse aus Konzertkarten, Merchandise, Plattenverkäufen und Streaming auf rund eine Milliarde US-Dollar.

Erste Konzerte seit 2022

Auf der Tour werden BTS zum ersten Mal seit 2022 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Sie hatten wegen des verpflichtenden Wehrdienstes eine Bandpause eingelegt. Mit der Entlassung von Suga im Juni 2025 war der Weg für ein Comeback schließlich frei.

Anfang Juli kündigte die Band das neue Album und eine Tournee an, ohne konkrete Daten zu nennen. In einer Mitteilung ihres Labels hieß es: "Die Mitglieder waren intensiv an der Entstehung der Songs beteiligt, indem sie ihre eigenen Gedanken und Ideen einfließen ließen und gleichzeitig die Emotionen und Herausforderungen, die sie auf ihrem Weg erlebt haben, musikalisch zum Ausdruck brachten." Auch die Band betonte das Gemeinschaftsgefühl. "Da es ein Gruppenalbum ist, wird es die Gedanken und Ideen jedes einzelnen Mitglieds widerspiegeln. Wir gehen es mit derselben Haltung an wie zu Beginn unserer Karriere."