Termine beim VfB Stuttgart: Vorbereitung ohne Trainingslager – so geht es im neuen Jahr weiter

1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß steigt mit seinem Team am 2. Januar in die Vorbereitung ein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB wird sich in der Winterpause in Stuttgart auf die verbleibenden 18 Partien in der Fußball-Bundesliga vorbereiten – und das ab Anfang Januar. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick.











Link kopiert



Zweimal noch ist der VfB Stuttgart in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga gefordert – erst an diesem Sonntag im Südgipfel beim FC Bayern (19.30 Uhr/Liveticker), dann drei Tage später im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Danach haben die VfB-Profis in der Winterpause ein wenig Zeit zum Durchatmen und Erholen. Aber nicht sehr lange.