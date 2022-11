1 Erst im kommenden Jahr rollt der Ball in der Königsklasse wieder. Foto: AFP/DENIS CHARLET

Die Gruppenphase der Champions League ist ausgespielt und schon verabschiedet sich die Königsklasse in einen ausgedehnten Winterschlaf. Erst Mitte Februar geht es mit der K. o.-Runde weiter. Ausgelost werden die Partien allerdings noch vor der WM-Pause – am Montag, 7. November in Nyon. Sowohl Sky als auch DAZN übertragen die Zeremonie live. Wer kein Abo abschließen will, kann die Auslosung nach einer kostenlosen Registrierung auch auf der Homepage der UEFA verfolgen.

Diese Mannschaften sind noch im Wettbewerb

Im Lostopf 1 befinden sich die jeweiligen Gruppensieger: SSC Neapel, FC Porto, FC Bayern, Tottenham Hotspur, FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica Lissabon.

In Lostopf 2 befinden sich die Gruppenzweiten: FC Liverpool, Club Brügge, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt, AC Mailand, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Paris St. Germain.

Wie immer dürfen im Achtelfinale keine Teams aufeinandertreffen, die bereits in der Gruppe gegeneinander gespielt haben. Auch Paarungen zweier Teams, die im selben Landesverband spielen, sind in dieser Runde noch nicht erlaubt. Eine Partie Bayern gegen Dortmund ist im Achtelfinale also nicht möglich.

Wann die Achtelfinals stattfinden

Die Hinspiele sind für den 14. und 15. sowie den 21. und 22. Februar 2023 angesetzt. Die Rückspiele finden am 7. und 8. sowie am 14. und 15. März 2023 statt. Zwei Tage nach dem letzten Achtelfinale, am 17. März, lost die UEFA die Viertel- und Halbfinalpartien aus.

Die weiteren Partien der Champions League im Überblick

Viertelfinale: 11. und 12. April 2023 (Hinspiele), 18. und 19. April 2023 (Rückspiele).

Halbfinale: 9. und 10. Mai 2023 (Hinspiele), 16. und 17. Mai 2023 (Rückspiele).

Finale: 10. Juni 2023. Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.