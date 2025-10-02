Termine abgesagt: Verkehrsminister Schnieder soll sich nach Kreislaufproblemen schonen

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat kürzlich einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Jetzt wurden Termine des CDU-Politikers abgesagt, da er sich schonen solle.
Bei der ersten Kabinettsklausur der Bundesregierung in der Villa Borsig am Tegeler See war es Anfang der Woche zu einem Zwischenfall mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57) gekommen. Der CDU-Politiker hatte Medienberichten zufolge am Dienstag offenbar einen Kreislaufzusammenbruch erlitten, war am Tisch zusammengesackt und wurde in ein nahegelegenes Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Schnieder soll es längst wieder besser gehen, er muss trotzdem mehrere Termine absagen.