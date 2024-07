Der sportliche Höhepunkt der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht kurz bevor: Das Finale. Vor dem gibt es Kritik von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Der sieht die Halbfinal-Spiele an zwei unterschiedlichen Tagen als Problem bei der EM in Deutschland an.

„Wir spielen gegen das beste Team des Turniers und wir haben einen Tag weniger zur Vorbereitung. Aber wir sind immer noch hier und wir kämpfen“, sagte der 53-Jährige und verwies darauf, dass der Extra-Tag Pause für den zweiten Finalisten Spanien „eine Sorge“ sei. Bei der EM 2016 und der EM 2021 hatten sich im Finale jeweils die Teams durchgesetzt, die das erste Halbfinale bestritten und mehr Pause hatten. 2016 siegte Portugal gegen Frankreich, 2021 die Italiener nach Elfmeterschießen gegen England.

EM-Finale 2024: Datum, Anpfiff, Spielort

Im Finale der Fußball-EM stehen sich am kommenden Sonntag, 14. Juli, die zwei Schwergewichte Spanien und England gegenüber. Das Finale wird im Olympiastadion in Berlin stattfinden, wo schon das Finale der WM von 2006 ausgetragen wurde.

Ein Überblick über das EM-Finale:

Datum : 14. Juli 2024

: 14. Juli 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Austragungsort: Olympiastadion (Berlin) – Fassungsvermögen: 68.844 Zuschauer

Olympiastadion (Berlin) – Fassungsvermögen: 68.844 Zuschauer Finalisten: Spanien, England

Die Finalpartie ist beim diesjährigen Turnier insgesamt das sechste Spiel im Stadion des Bundesligisten Hertha BSC Berlin. In der Vorrunde gab es dort bereits die Partien Spanien - Kroatien (3:0), Polen - Österreich (1:3) und Niederlande - Österreich (2:3). Auch ein Achtelfinale, in welchem die Schweiz gegen Italien (2:0) spielte, und ein Viertelfinale, das die Niederländer gegen die Türkei (2:1) gewannen, wurde in der Heimspielstätte der Berliner ausgetragen.

EM Finale 2024: Wer pfeift das Endspiel?

Alle Fans schauen wohl ganz genau, welchen Referee die UEFA im Finale der EM einsetzt - schließlich gab es im Verlauf des Turniers immer wieder starke Kritik an den Leistungen der Unparteiischen. Wer das Endspiel leiten wird, wird meist erst kurz vor der Partie verkündet. Aktuell (11. Juli, 11 Uhr) ist noch nichts bekannt.

EM Finale 2024: Wie liefen die Halbfinals für Spanien und England?

Spanien hatte sich am Dienstagabend, 9. Juli, in München in einem packenden Halbfinale gegen Frankreich mit 2:1 (2:1) durchgesetzt – inklusive Zaubertor vom spanischen Wunderknaben Lamine Yamal. Das erst 16-jährige Supertalent vom FC Barcelona wurde damit zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte.

Spanien – Frankreich 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Kolo Muani (9.), 1:1 Lamine Yamal (21.), 2:1 Dani Olmo (25.)

Zuschauer in München: 70.000 (ausverkauft)

England gewann das zweite Halbfinale gegen die Niederlande am Mittwochabend, 10. Juli, in Dortmund mit 2:1 (1:1). Xavi Simons brachte Oranje im Fallen früh auf die Siegerstraße, wurde aber durch Harry Kanes Elfmeter ausgebremst. Erst in der Nachspielzeit der Partie fiel die Entscheidung durch Englands Joker Ollie Watkins.

Niederlande - England 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Simons (7.), 1:1 Kane (18., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:2 Watkins (90.)

Zuschauer in Dortmund: 62.000 (ausverkauft)

EM-Finale 2024: Wo kann man Spanien gegen England sehen?

Das Finale der EM ist im Free-TV zu sehen , die ARD überträgt nach der Tagesschau, die um 20.15 Uhr startet. Kommentieren wird das Spiel Tom Bartels. Der 58-Jährige saß unter anderem 2014 beim deutschen WM-Triumph sowie 2022 dem WM-Finale in Katar vor dem Mikrofon. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger wird ihn unterstützen.

Zum letzten Spiel des Turniers bindet der öffentlich-rechtliche Sender fast alle Experten ein, die die EM 2024 im Ersten begleitet haben. Die Moderation übernehmen Esther Sedlaczek und Alex Bommes, Experten sind Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger.

Wie üblich kann man die Partie parallel ebenfalls im Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD Mediathek sehen. Auch beim kostenpflichtigen Pay-TV-Sender MagentaTV, der bisher auch alle EM-Spiele übertrug, kann man das EM-Finale live sehen.

EM 2024: Das sind die letzten Europameister?

Beim letzten Turnier krönte sich Italien zum Europameister. Die erste EM wurde 1960 ausgetragen, also vor 44 Jahren. Sieger damals: Die UdSSR, also die Sowjetunion.

2021 Italien

2016 Portugal

2012 Spanien

2008 Spanien

2004 Griechenland

2000 Frankreich

1996 Deutschland

1992 Dänemark

1988 Niederlande

1984 Frankreich

1980 Deutschland

1976 Tschechoslowakei (ČSSR)

1972 Deutschland

1968 Italien

1964 Spanien

1960 Sowjetunion (UdSSR)

Ein Spiel um Platz 3 – wie etwa bei Weltmeisterschaften üblich – gibt es seit 44 Jahren nicht mehr. Die Gründe dafür haben wir hier zusammengefasst: EM 2024: Warum gibt es kein Spiel um Platz 3?