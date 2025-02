Termin in Köln: Dschungelkönigin Lilly Becker mit Sohn Amadeus zurück in Deutschland

Die Dschungelcamper sind zurück in Deutschland. Unter den Augen vieler Fans sind die Stars in Frankfurt gelandet, allen voran Dschungelkönigin Lilly Becker, die von ihrem Sohn Amadeus begleitet wurde.

Das Dschungelcamp 2025 ist Geschichte und die Kandidatinnen und Kandidaten trudeln wieder in Deutschland ein. Dschungelkönigin Lilly Becker (48) und Sohn Amadeus (15), der seine Mutter kurz nach ihrer Krönung im Baumhaus der RTL-Show in Australien überraschte, wurden am Mittwochmorgen am Frankfurter Flughafen von Kameras und Fans begrüßt.

"Es geht mir gut, ich habe ein bisschen geschlafen und wir haben über unsere Erlebnisse geredet", beschrieb Becker nach der Ankunft im Interview mit RTL ihren Flug mit ihren Mitstreitern. Sie habe auch die Zeit für sich und ihren Sohn genießen und über alles nachdenken können. Der Empfang der Fans am Flughafen sei "großartig und rührend" gewesen.

Eine Auswirkung des Dschungelcamps spürt Becker noch: "Mein Hut ist zu groß, meine Brille fällt herunter - ich bin ein bisschen zu dünn", merkte die Dschungelkönigin an. Sie benötige jetzt Vitamine und Mineralstoffe. Rückblickend seien "das Klo und die Nachtwache" das Schlimmste im Camp gewesen. "Die Nachtwache war da, um dich zu brechen. Du bist müde, hast wenig gegessen, sitzt am Lagerfeuer und denkst: Warum?" Nach Frankfurt wartet auf Becker jetzt ein Termin in Köln, wo sie bei der Sendung "Punkt 12" aufschlagen soll.

Herrscht jetzt wirklich Frieden?

Am Flughafen wurden unter anderem auch Sam Dylan (34), Jörg Dahlmann (66), Edith Stehfest (29) und "GZSZ"-Star Timur Ülker (35) gesichtet. "Der Flug war super angenehm, wir haben alle Spaß gehabt", gab der Schauspieler im RTL-Interview an. "Das war wie so ein Klassenflug." Damit scheinen auch die letzten Camp-Querelen vergessen zu sein: "Alles, was vorher war, ist vergessen - gute Laune", sagte Ülker. Der ein oder andere habe sich auch ausgesprochen, wozu er auch zähle. Der Konflikt zwischen ihm und Maurice Dziwak (26) sei nun aus der Welt geschaffen.

Beste Voraussetzungen also für ein weiteres Aufeinandertreffen der jetzt ehemaligen Promi-Camperinnen und -Camper: RTL zeigt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" am Sonntag, 23. Februar (20:15 Uhr, auch auf RTL+). Dann sollen die Zeit in Australien und die Erlebnisse danach noch einmal aufgearbeitet werden.