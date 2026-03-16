Termin am Montag: König Charles III. zeigt in Manchester sein Können als DJ

Zu Beginn der neuen Woche ist Charles III. nach Manchester gereist. Für den britischen König stand ein kreativer Termin auf der Tagesordnung, bei dem er sich auch als DJ bewies.
Mit so etwas beschäftigt sich Charles III. (77) nicht alle Tage. Der britische König ist nach Manchester gereist, um sich über das dortige Kulturangebot und die Arbeit in kreativen Jobs unterrichten zu lassen. Er besuchte am 16. März die dortigen Aviva Studios, das Zuhause von Factory International - und bewies sich dabei als DJ.