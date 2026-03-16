Termin am Montag: König Charles III. zeigt in Manchester sein Können als DJ

Zu Beginn der neuen Woche ist Charles III. nach Manchester gereist. Für den britischen König stand ein kreativer Termin auf der Tagesordnung, bei dem er sich auch als DJ bewies.

Mit so etwas beschäftigt sich Charles III. (77) nicht alle Tage. Der britische König ist nach Manchester gereist, um sich über das dortige Kulturangebot und die Arbeit in kreativen Jobs unterrichten zu lassen. Er besuchte am 16. März die dortigen Aviva Studios, das Zuhause von Factory International - und bewies sich dabei als DJ.

Offenbar hatte Charles sich auf den Termin gefreut, denn auf Fotos von seiner Ankunft ist er bestens gelaunt zu sehen. Die Aviva Studios sind ein Raum, in dem Menschen mit Kultur in Berührung kommen sollen. Hier gibt es nicht nur allerhand Veranstaltungen, sondern beispielsweise auch Workshops und Lernprogramme. Factory International versteht sich als ein kreatives Unternehmen, das etwa das Manchester International Festival organisiert.

Als Wohltätigkeitsorganisation möchte man zudem Künstlerinnen und Künstler auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Dazu besteht unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem King's Trust. Vor Ort traf Charles sich laut britischer Berichte nicht nur mit Vertretern von Factory International und dem King's Trust, sondern auch mit jungen Menschen, die von ihren Erfahrungen berichteten.

DJ Charles III. legt auf

In Manchester können Jugendliche und jüngere Erwachsene kostenlos Kurse besuchen, in denen sie allerhand Fähigkeiten erlernen - darunter etwa, wie man ein Event auf die Beine stellt. Das Magazin "Hello!" teilt ein Video, das Charles dabei zeigt, wie er sich als DJ versucht. Der dortige Discjockey Christian St Louis leistete Hilfe und habe den König gefragt: "Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, oder?" Mit einem Lächeln habe jener "Neeeein" geantwortet. Christian habe zudem davon berichtet, wie ihm die Arbeit mit dem Programm dabei geholfen hat, seine eigene Musikkarriere voranzutreiben.

Auch das anstehende Programm für Besucherinnen und Besucher in Manchester ist abwechslungsreich. Von Anfang Juli bis Anfang September findet in den Aviva Studios etwa eine Ausstellung des chinesischen Aktivisten und Künstlers Ai Weiwei (68) statt. Ende Juni feiert ein Tanzstück inspiriert von der verstorbenen irischen Sängerin Sinéad O'Connor (1966-2023) seine Premiere.