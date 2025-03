Teresa Palmer ist erneut schwanger: Baby-Glück nach Fehlgeburt

Knapp ein Jahr nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten und öffentlich über diesen Verlust gesprochen hat, überrascht Schauspielerin Teresa Palmer (39) mit frohen Neuigkeiten. Auf Instagram verkündet die Australierin ihren Followern, dass sie erneut schwanger ist: "Unsere Familie wächst. Wir sind überwältigt vor Dankbarkeit ein weiteres kleines Kind in unserem Leben willkommen zu heißen. Das fühlt sich an wie ein Traum."

Teresa Palmer erwartet ihr fünftes Kind

Für Teresa Palmer und ihren Ehemann Mark Webber (44) ist es das fünfte gemeinsame Kind. Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder: Bodhi Rain (11), Forest Sage (8), Poet Lake (5) und Prairie Moon (3). Webber brachte zudem Sohn Isaac Love (16) aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe.

Auf den Fotos, die Palmer zu ihrer überraschenden Schwangerschaftsankündigung postete, sind die vier Kinder zu sehen, wie sie ihre Mutter am Strand freudestrahlend umringen. Auf einer weiteren Aufnahme ist Palmer zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Sarah Wright Olsen (41) zu sehen, die derzeit ebenfalls schwanger ist. Dort posieren beide mit ihren Babybäuchen. Zusammen sprechen sie regelmäßig in ihrem Podcast "The Mothers Daze" über den Alltag als Mutter.

Erst letztes Frühjahr verlor sie ein Baby

In Podcast hatte Palmer vor circa einem Jahr auch über ihre Fehlgeburt gesprochen. Auf Instagram schrieb sie im Mai 2024 damals: "Es fühlt sich wirklich gut an, meine Geschichte teilen zu können. Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, dass ich diese kleine Seele, mein fünftes Baby, in den letzten drei Monaten unter meinem Herzen und in meinem Körper tragen durfte. Manchmal geschehen im Leben Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Ich bin so dankbar für die Menschen, die mir in dieser Zeit beigestanden haben. Allen, die den Schmerz eines Schwangerschaftsverlusts kennen, sende ich viel Liebe."