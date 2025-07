Tennisturnier von Wimbledon: In der „Royal Box“ ist die Celebrity-Dichte schon hoch

Wenn Prinzessin Eugenie und Sarah „Fergie“ Ferguson einen Mutter-Tochter-Nachmittag verbringen, die englische Fußballikone Sir David Beckham auf den früheren „Three Lions“-Trainer Gareth Southgate trifft und der Wrestler und Schauspieler John Cena mit seinem breiten Kreuz allen die Sicht nimmt – dann ist Wimbledon. Das traditionsreiche Tennisturnier auf akkurat gestutztem Rasen holt die Promis nach London.

Die größten Namen dürfen in der „Royal Box“ am Centre Court Platz nehmen. Sie war ursprünglich nur für Angehörige der Familie Windsor-Mountbatten reserviert. Inzwischen sieht man aber auch Stars, Sternchen und Politiker auf den besten Plätzen – eingeladen vom Veranstalter „im Namen der royalen Familie“, heißt es.

König Charles’ Nichte Eugenie und ihre Mutter Fergie waren schon am Eröffnungstag da, genauso wie der britische Schauspieler Eddie Redmayne oder eben David Beckham, der vor Kurzem zum Ritter des „Order of the British Empire“ ernannt wurde und sich jetzt Sir nennen darf. Auch Prinzessin Michael of Kent, die Frau eines Cousins der verstorbenen Queen, saß schon am Centre Court.

Zeit zum Quatschen: Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson (rechts) Foto: IMAGO/i Images

Am sehnsüchtigsten wird aber natürlich auf eine ganz Bestimmte aus der Königsfamilie gewartet: Prinzessin Kate, die Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“, Ausrichter des ATP-Turniers. Die 43-jährige Prinzessin, die selbst Tennis spielt, ist eine treue Wimbledon-Besucherin und wird spätestens dann erwartet, wenn sich das Teilnehmerfeld ein bisschen gelichtet hat.

Am Mittwoch war Kate allerdings in Essex und verpasste die Zweitrundenpartie zwischen Publikumsliebling Emma Raducanu und der früheren Turniersiegerin Marketa Vondrousova. Dafür sah Englands neuer Nationaltrainer Thomas Tuchel, wie die 22-jährige Britin die Tschechin mit 6:3, 6:3 schlug. In der „Royal Box“ saßen außerdem die WWE-Ikone John Cena und der „Foo Fighters“-Star Dave Grohl. Am ersten Regentag des Turniers schien die Schauspielerin Priyanka Chopra während des Spiels zwischen Aryna Sabalenka aus Belarus und Marie Bouzkova aus Tschechien zu frösteln – sie warf sich ein Plaid über. Das war stilecht violett und dunkelgrün – die Farben des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“.

